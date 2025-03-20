Bingöl'de kar yağışı etkili oldu
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
İlçede sabah saatlerinde başlayan kar yağışının ardından ilçe merkezi beyaza büründü.
Yağışla ilçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Yedisu-Erzincan kara yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekiplerin yolu ulaşıma açmak için çalışma sürüyor.
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