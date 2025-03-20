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        Bingöl'de kar yağışı etkili oldu

        Bingöl'ün Yedisu ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 13:41 Güncelleme: 20.03.2025 - 13:41
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        Bingöl'de kar yağışı etkili oldu
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        Bingöl'ün Yedisu ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        İlçede sabah saatlerinde başlayan kar yağışının ardından ilçe merkezi beyaza büründü.

        Yağışla ilçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

        Yedisu-Erzincan kara yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekiplerin yolu ulaşıma açmak için çalışma sürüyor.

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