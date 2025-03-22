Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        HÜDA PAR Batman Milletvekili Ramanlı Karlıova'yı ziyaret etti

        HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Bingöl'ün Karlıova ilçesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 21:57 Güncelleme: 22.03.2025 - 21:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        HÜDA PAR Batman Milletvekili Ramanlı Karlıova'yı ziyaret etti
        ABONE OL

        HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Bingöl'ün Karlıova ilçesini ziyaret etti.

        Karlıova ilçesinde esnaf ziyaretinin ardından Ramanlı, vatandaşlarla bir araya geldi.

        Birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajı veren Ramanlı, "Birbirimizin kıymetini bilelim. Bir araya gelip dertlerimizi paylaşmak ve sizleri dinlemek istiyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        91 şüpheli için 34savcı görevlendirildi
        91 şüpheli için 34savcı görevlendirildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul’da 4 gün daha gösteri yasağı
        İstanbul’da 4 gün daha gösteri yasağı
        Ekrem İmamoğlu'nun terörden ifadesi alındı
        Ekrem İmamoğlu'nun terörden ifadesi alındı
        Emniyet ifadesinde ne dediler?
        Emniyet ifadesinde ne dediler?
        Şüphelilerin banka kasalarına inceleme
        Şüphelilerin banka kasalarına inceleme
        Kartalkaya'da bilirkişi raporu
        Kartalkaya'da bilirkişi raporu
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        Sosyal medya paylaşımından 94, gösterilerde 343 gözaltı
        Sosyal medya paylaşımından 94, gösterilerde 343 gözaltı
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Filiz Akın vefat etti
        Filiz Akın vefat etti
        "5 senede 3 puan öndeyiz!"
        "5 senede 3 puan öndeyiz!"
        Osman Sınav'a veda günü
        Osman Sınav'a veda günü
        Buse araçtan fırladı! Kahreden kaza kamerada!
        Buse araçtan fırladı! Kahreden kaza kamerada!
        Eczacılarla ilgili yeni karar!
        Eczacılarla ilgili yeni karar!
        Zaniolo bekleyişi!
        Zaniolo bekleyişi!
        A Milli Takımımız, A Ligi için Macaristan karşısında
        A Milli Takımımız, A Ligi için Macaristan karşısında
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 canavar filmi
        En iyi 5 canavar filmi
        Katil kiracının ölüm listesi!
        Katil kiracının ölüm listesi!

        Benzer Haberler

        Bingöl'de işçileri taşıyan minibüs, şarampole devrildi; 9 yaralı
        Bingöl'de işçileri taşıyan minibüs, şarampole devrildi; 9 yaralı
        Karla kaplanan Bingöl dronla havadan görüntülendi
        Karla kaplanan Bingöl dronla havadan görüntülendi
        Bingöl'de minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı
        Bingöl'de minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı
        Karlıova'da kar yağışı etkili oldu
        Karlıova'da kar yağışı etkili oldu
        Bingöl Karlıova'da kar yağışı etkili oldu
        Bingöl Karlıova'da kar yağışı etkili oldu
        Bingöl'de tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı
        Bingöl'de tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı