Yeşilay, Bingöl Üniversitesi öğrencileri için sinema ve voleybol etkinliği düzenledi
Yeşilay Bingöl Şubesince üniversite öğrencilerine yönelik sinema ve voleybol etkinliği gerçekleştirildi.
Yeşilay Bingöl Şubesince üniversite öğrencilerine yönelik sinema ve voleybol etkinliği gerçekleştirildi.
Yeşilay Bingöl Şubesinde görevli eğitmenler ve gönüllüler bağımlılığı önleyici faaliyetler ile kültür, sanat ve spor faaliyetleri kapsamında çeşitli yaş grubundaki öğrenciler için birçok etkinlik düzenliyor.
Yeşilay ekipleri bu kapsamda Bingöl Üniversitesinde okuyan 50 öğrenciyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonunda film izledi.
Buradaki etkinliğin ardından Karşıya Spor Salonu'nda voleybol maçı yapan öğrenciler keyifli vakit geçirdi.
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