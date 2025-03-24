Yeşilay, Bingöl Üniversitesi öğrencileri için sinema ve voleybol etkinliği düzenledi

Yeşilay ekipleri bu kapsamda Bingöl Üniversitesinde okuyan 50 öğrenciyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonunda film izledi.

Yeşilay Bingöl Şubesinde görevli eğitmenler ve gönüllüler bağımlılığı önleyici faaliyetler ile kültür, sanat ve spor faaliyetleri kapsamında çeşitli yaş grubundaki öğrenciler için birçok etkinlik düzenliyor.

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