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        Yeşilay, Bingöl Üniversitesi öğrencileri için sinema ve voleybol etkinliği düzenledi

        Yeşilay Bingöl Şubesince üniversite öğrencilerine yönelik sinema ve voleybol etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 14:19 Güncelleme: 24.03.2025 - 14:21
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        Yeşilay, Bingöl Üniversitesi öğrencileri için sinema ve voleybol etkinliği düzenledi
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        Yeşilay Bingöl Şubesince üniversite öğrencilerine yönelik sinema ve voleybol etkinliği gerçekleştirildi.

        Yeşilay Bingöl Şubesinde görevli eğitmenler ve gönüllüler bağımlılığı önleyici faaliyetler ile kültür, sanat ve spor faaliyetleri kapsamında çeşitli yaş grubundaki öğrenciler için birçok etkinlik düzenliyor.

        Yeşilay ekipleri bu kapsamda Bingöl Üniversitesinde okuyan 50 öğrenciyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonunda film izledi.

        Buradaki etkinliğin ardından Karşıya Spor Salonu'nda voleybol maçı yapan öğrenciler keyifli vakit geçirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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