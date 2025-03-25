Yeşilay ekipleri köy okullarındaki öğrencileri bağımlılığa karşı bilinçlendiriyor

RIDVAN KORKULUTAŞ - Bingöl'de Yeşilay ekipleri, köy okullarındaki öğrencileri zararlı alışkanlıklardan korumak ve bağımlılığa karşı bilinçlendirmek için eğitim çalışmaları gerçekleştiriyor.

Yeşilay Bingöl Şubesinde görevli uzman ekipler ve gönüllüler, kentte her yaş grubundaki bireylere destek sunmak ve onların bilinçlenmesi adına birçok etkinlik düzenliyor.

Eğitim faaliyetleri kapsamında kent merkezindeki tüm okullarda çalışma yürüten Yeşilay ekipleri, en ücra yerleşim yerlerindeki öğrencilere de büyük gayret göstererek ulaşıyor.

Ekipler, anaokullarında "sağlıklı yaşam", ilkokullarda "sağlıklı yaşam" ve "teknoloji bağımlılığı", ortaokullarda "sağlıklı yaşam", "teknoloji ve tütün bağımlılığı", liselerde "tütün, alkol, madde ve kumar ile teknoloji bağımlılığı" konularında eğitimler veriyor.

Bu çalışmalarla özellikle küçük yaştan itibaren öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan korunması hedefleniyor.

Yeşilay ekiplerinin bir durağı da Karlıova ilçesindeki Kalencik İlkokulu/Ortaokulu oldu.

Okulda öğrenciler için eğlenceli etkinlikler düzenleyen ekipler, bağımlılıktan korumak için de onları bilgilendirdi.

Gençlik Merkezinin de desteğiyle düzenlenen etkinlikte öğrenciler, palyaço eşliğinde farklı oyunlar da oynayarak eğlenceli zaman geçirme fırsatı buldu.

- "Bütün köy okullarına gideceğiz"

Yeşilay Bingöl Şube Başkanı Ahmet Karaca, AA muhabirine, 5 bağımlılık türüyle mücadele ettiklerini, okullarda da yaş gruplarına göre eğitimler verdiklerini söyledi.

İlkokullarda sağlıklı yaşam, ortaokulda daha çok tütün bağımlılığına yönelik bilgi verdiklerini anlatan Karaca, lise ve üst kategoride öğrencilere de bütün bağımlılık türlerinde eğitimler düzenlediklerini belirtti.

Amaçlarının bütün insanlara ulaşmak olduğunu dile getiren Karaca, şunları kaydetti:

"İlimizde ne kadar okul varsa oraya ulaşmaya çalışıyoruz. Teknoloji bağımlılığı artık her eve girmiş durumda. Bizler de bu bağımlılık türünde özellikle okullarımızda faaliyet gösteriyoruz. Bu çalışmaları yaparken öğrencilerimizin bilinçlenmesi dışında ailelerin de bilinçlenmesi ve öğretmenlerimizin yaklaşımının nasıl olması gerektiği konusunda bilgiler sunuyoruz. Bunun için faaliyetler gösteriyoruz. Teknoloji bağımlılığının bir bağımlılık türü olduğunu herkesin bilmesi gerekiyor. İnsanlar kendi evlerinde teknoloji yüzünden bir araya gelip, sohbet edemeyip birbirlerinin dertlerini dinleyemiyor. Bütün köy okullarına gideceğiz ve bu çalışmaları yürüteceğiz, bu sorumluluğu yerine getireceğiz."

- "Zorlu şartlarda bile bu faaliyetleri sürdürmeye kararlıyız"

Yeşilayın tüm bakanlıklarla protokolünün bulunduğunu ifade eden Karaca, bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle öğrencileri eğitirken aynı zamanda eğlendirdiklerini belirtti.

Merkezdeki okulların tümüne gittiklerini kaydeden Karaca, şunları söyledi:

"Tüm ilçelerimize gitmeyi hedefliyoruz. Bir öğrenci dahi olsa bizim için çok kıymetli ve önemli. O öğrencimize bir şekilde ulaşmayı hedefliyoruz. Çok zorlu şartlarda olsa bile özellikle gönüllü arkadaşlarımızla bu faaliyetleri sürdürmeye kararlıyız. Yollarda kaldığımız dönemler de oldu ama bu mücadeleyi vermek zorundayız. Kendi geleceğimiz, gençliğimiz ve ülkemizin geleceği için bunları gerçekleştirmek zorundayız."

- "Eğlenerek çok şey öğrendim"

Öğrencilerden 7. sınıfta okuyan Elif Borak, Yeşilay ekiplerinden çok faydalı bir eğitim aldıklarını belirtti.

Cep telefonuyla çok zaman geçirdiğini anlatan Borak, "Telefon bağımlılığı kötü bir şey, benim de derslerime etkisi oldu. Yeşilay ekipleri geldi. Eğlenerek çok şey öğrendim. Bugünden sonra buradan öğrendiklerime göre davranacağım." ifadelerini kullandı.

13 yaşındaki Amine Büyük ise Yeşilay ekiplerinin kendilerini bilgilendirdiğini, teknoloji bağımlılığı konusunda artık nasıl davranacaklarını öğrendiklerini söyleyerek, "Bundan sonra telefona daha az bakacağız. Yeşilaya çok teşekkür ediyoruz, iyi ki varlar." dedi.