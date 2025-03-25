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        Bingöl Valiliğinden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bilardo salonu ile ilgili açıklama:

        Bingöl Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki bilardo salonunun kapatılmadığını, ihtiyaca binaen başka bir mekana taşındığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 17:35 Güncelleme: 25.03.2025 - 17:35
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        Bingöl Valiliğinden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bilardo salonu ile ilgili açıklama:
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        Bingöl Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki bilardo salonunun kapatılmadığını, ihtiyaca binaen başka bir mekana taşındığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, bazı yazılı basın organları ile sosyal medya mecralarında geçen "Bingöl'de Bilardo Sporuna Büyük Darbe" ve "Şampiyonların Tesisi Kapatılıyor" içerikli haber ve paylaşımlar üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulduğu belirtildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan 480 metrekarelik bilardo salonumuz ile ilgili devam etmekte olan işlem bir kapatma işlemi değil, kurumun salon ihtiyacına binaen başka bir mekana taşınma işlemidir. Dolayısıyla tesisin kapatıldığı, bilardonun spordan sayılmadığı, sporcuların ve antrenörlerin mağdur edildiği gibi iddialar tamamen asılsız ve kasıtlıdır. Salon ihtiyacına binaen hasıl olan bu karar, hiçbir şekilde bilardo sporuna ve sporcularına karşı negatif bir tutum değildir. Aksine, daha önce de çok amaçlı olarak kullanılan söz konusu salon izinsiz ve onaysız bir şekilde bilardo salonu olarak tahsis edildiğinde sporcularımıza asıl mağduriyet yaşatılmıştır. 11-18 yaş aralığındaki madalyalı kız ve erkek güreşçiler havuz başı düğün salonunda altyapısı kesinlikle uygun olmayan bir alana gönderilmiştir. 480 metrekarelik salonumuzun aktif sporcusu 66, 18 yaş altı sporcusu 7, 9'u 51-70 yaş aralığında olmak üzere 31-70 yaş aralığında emekli, esnaf, kamu ve özel sektörde çalışan 50 aktif sporcusu olan bir branşa tahsis edilerek diğer branşların bu alandan istifade edememeleri genç sporcularımızın sağlıklı ve uygun koşullarda yetişmeleri açısından bir isabetsizlik olarak değerlendirilmiştir."

        Salonun gündüz saatlerinde tamamen atıl olduğunu aktarılan açıklamada, çoğunlukla gece saatlerinde ve az sayıda sporcu tarafından kullanıldığı ifade edildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bu işlemler neticesinde daha yoğun bir sporcu kitlesine 345 satranç, 143 güreş, 281 tekvando, 88 cimnastik, 32 judo ve 77 karate sporcusu sahip olan ve zor şartlarda çalışmak durumunda bırakılan branşlar için yeniden çok amaçlı olarak kullanılacaktır. Çok amaçlı salondaki branşlarda yaş aralığı 18 yaş altında iken, yaş aralığı 30'un üzerinde olan bilardo sporcularının da aynı ortamda bulunmaları hem sporun hem de çok amaçlı salonun ruhuna aykırılık teşkil etmektedir. Türkiye şampiyonu çıkarmış bilardo sporumuz da daima göz bebeğimiz olarak kalacak, sporcularımızın emekleri ve başarıları takdirle anılacak, sporcularımız ve antrenörlerimiz yeni salonlarında da gerekli değeri ve desteği daima görecektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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