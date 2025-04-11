Karlıova'da ortaokul öğrencileri 3 boyutlu yazıcıyla tasarım yaptı

Kaymakamlık ziyaretinde öğrencilere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Yıldız, Okul Müdürü Fazıl Dilsiz ve Türkçe Öğretmeni Onur Baz eşlik etti.

Kaymakam Gilan, tasarladıkları çalışmalardan dolayı öğrencilere teşekkür ederek, çalışmalarının devamını diledi.

Karlıova Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü logosunu plaket ve anahtarlık olarak tasarlayan öğrenciler, hazırladıkları tasarımları Kaymakam Tufan Bağır Gilan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Yıldız'a hediye etti.

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