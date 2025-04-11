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        Karlıova'da ortaokul öğrencileri 3 boyutlu yazıcıyla tasarım yaptı

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ortaokul öğrencileri, 3 boyutlu yazıcıyla Karlıova Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü logosunu tasarladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 16:48 Güncelleme: 11.04.2025 - 16:52
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        Karlıova'da ortaokul öğrencileri 3 boyutlu yazıcıyla tasarım yaptı
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ortaokul öğrencileri, 3 boyutlu yazıcıyla Karlıova Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü logosunu tasarladı.

        Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Ortaokulu öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Yenilikçi Sınıf" kapsamında 3 boyutlu yazıcı ile tasarım hazırladı.

        Karlıova Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü logosunu plaket ve anahtarlık olarak tasarlayan öğrenciler, hazırladıkları tasarımları Kaymakam Tufan Bağır Gilan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Yıldız'a hediye etti.

        Kaymakam Gilan, tasarladıkları çalışmalardan dolayı öğrencilere teşekkür ederek, çalışmalarının devamını diledi.

        Kaymakamlık ziyaretinde öğrencilere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Yıldız, Okul Müdürü Fazıl Dilsiz ve Türkçe Öğretmeni Onur Baz eşlik etti.

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        Galeri

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