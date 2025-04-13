Bingöl'de taksinin çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı

Öte yandan, yurtta kalan üniversite öğrencileri kazanın meydana geldiği bölgede toplanarak, aynı bölgede daha önce de trafik kazaları yaşandığını belirterek, yetkililerden önlem almasını istedi.

İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı olay yerine gelerek kazayla ilgili bilgi aldı.

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