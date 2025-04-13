Bingöl'de taksinin çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı
Bingöl'de taksinin çarptığı üniversite öğrencisi genç kız ağır yaralandı.
Bingöl'de taksinin çarptığı üniversite öğrencisi genç kız ağır yaralandı.
Y.D'nin kullandığı 12 T 0163 plakalı taksi, Bingöl-Muş Bulvarı'nın Pir Ali Kız Öğrenci Yurdu mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Bingöl Üniversitesi öğrencisi Z.N.A'ya (23) çarptı.
Kazada Z.N.A. ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Genç kız ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü Y.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı olay yerine gelerek kazayla ilgili bilgi aldı.
Öte yandan, yurtta kalan üniversite öğrencileri kazanın meydana geldiği bölgede toplanarak, aynı bölgede daha önce de trafik kazaları yaşandığını belirterek, yetkililerden önlem almasını istedi.
Bu sırada polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.
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