Bingöl'de firari 3 hükümlü yakalandı
Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.
Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Genç ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda yapılan çalışmada, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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