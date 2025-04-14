Bingöl'de firari 3 hükümlü yakalandı

Bu kapsamda yapılan çalışmada, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Genç ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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