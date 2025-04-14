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        Bingöl'de firari 3 hükümlü yakalandı

        Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 16:33 Güncelleme: 14.04.2025 - 16:33
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        Bingöl'de firari 3 hükümlü yakalandı
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        Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Genç ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda yapılan çalışmada, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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