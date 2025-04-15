Bingöl Valisi Usta, kentin 2 aylık asayiş verilerini paylaştı

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte bu yılın şubat ve mart aylarındaki asayiş verilerini açıkladı.

Valilik Toplantı Salonu'nda açıklamada bulunan Usta, Bingöl'ün dünden bugüne bir huzur şehri olduğunu söyledi.

Kentin huzur ve güvenliğini bozmaya çalışanlara müsaade etmediklerini vurgulayan Usta, bütün amaçlarının huzur iklimini yarınlara taşımak olduğunu ifade etti.

1 Şubat-31 Mart tarihlerinde 271'i kırsal, 7'si şehir operasyonu gerçekleştirildiğini belirten Vali Usta, "Bu operasyonlarda 9 gözaltı yaptık. Bunlardan biri tutuklandı, diğerine adli kontrol işlemleri uygulandı. Bu tarihlerde terör örgütü DEAŞ'a bir operasyon yaptık. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı ve ikisi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı." dedi.

Geçen yılın ilk iki ayına kıyasla olay oranında düşüş yaşandığını aktaran Usta, "Kişi hürriyetinden yoksun kılma suçlarında yüzde 50, kişilerin huzur ve sükununu bozmada yüzde 17, çocuğun cinsel istismarında yüzde 93, kasten yaralamada yüzde 21, cinsel saldırıda yüzde 25, tehdit suçunda yüzde 12 oranında bir azalma görülmüştür." diye konuştu.

Cezaevine gönderilmesi gereken hükümlülerin yakalanması için ciddi çalışmaların yapıldığını anlatan Usta, iki ayda 54 hükümlünün yakalandığını, aranması bulunan 190 kişi hakkında da işlem yapıldığını kaydetti. 71 ruhsatsız silah ele geçildiğini kaydeden Usta, "Organize suçlarla mücadelede ilimizde bu tarihler arasında 34 operasyon yaptık. Bu operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı, 9'u tutuklandı, 3 suçlu da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir tane yerel organize suç çetesini bu şekilde çökertmiş olduk." ifadelerini kullandı. Uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 13 operasyon gerçekleştirdiklerini belirten Usta, operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'unun tutuklandığını, diğerlerinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını ifade etti. Uyuşturucu kullanımının önlenmesiyle ilgili 260 olayda 189 kişinin gözaltına alındığını aktaran Usta, bu kişiler hakkında adli işlem yapıldığını belirtti. Söz konusu operasyonlarda 9 kilogram esrar, 4 gram kokain, 78 gram metamfetamin, 9 gram bonzai, 5 gram skunk, 36 sentetik ecza ele geçirildiğini kaydeden Usta, siber suçlarla ilgili mücadele kapsamında ise 50 operasyon yapıldığını bu operasyonlarda gözaltına alının 6 şüpheli hakkında adli işlem uygulandığını bildirdi.