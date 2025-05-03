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        Bingöl Valisi Usta'dan Türkiye Diyanet Vakfı'na Filistin için kurban bağışı

        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) vekalet vererek Gazze için kurban bağışında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 17:26 Güncelleme: 03.05.2025 - 17:39
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        Bingöl Valisi Usta'dan Türkiye Diyanet Vakfı'na Filistin için kurban bağışı
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        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) vekalet vererek Gazze için kurban bağışında bulundu.

        Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TDV'nin vekaletle kurban kesim kampanyasına katıldığını belirtti.

        Usta, "Kurbanımı Filistinli kardeşlerimize bağışladım. Makbuzumu İl Müftümüz ve TDV Şube Başkanımız Orhan İmamoğlu'ndan teslim aldım. Mevlam kurbanlarımızı kabul eylesin. Siz de destek olun, bir kurbanla umut olun." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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