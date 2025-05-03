Bingöl Valisi Usta'dan Türkiye Diyanet Vakfı'na Filistin için kurban bağışı

Usta, "Kurbanımı Filistinli kardeşlerimize bağışladım. Makbuzumu İl Müftümüz ve TDV Şube Başkanımız Orhan İmamoğlu'ndan teslim aldım. Mevlam kurbanlarımızı kabul eylesin. Siz de destek olun, bir kurbanla umut olun." ifadelerini kullandı.

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