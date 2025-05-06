Bingöl'de besicilere hibe destekli ekipman dağıtıldı

Bingöl'de besicilere yüzde 50 hibeyle 180 güneş enerjisi paneli, 300 şarjlı kırkma makinesi ve 800 akülü ilaçlama makinesi dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen ve Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) tarafından desteklenen “Küçükbaş Yetiştiricilerinin Desteklenmesi Projesi” kapsamında makine dağıtım töreni düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır, burada yaptığı konuşmada Bingöl’de küçükbaş hayvancılık sektörüne 316 milyon liralık destekleme ödemesi yaptıklarını söyledi.

"Bugün müdürlüğümüzce hazırlanan ve DAP idaresince finanse edilen 180 güneş enerjisi paneli, 300 şarjlı kırkma makinesi ve 800 de hayvan hastalıkları ile mücadele etmek için akülü sırt pompalı ilaçlama makinesi dağıtımı için bir araya geldik." diyen Bahadır, destekleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya, Vali Ahmet Hamdi Usta’ya ve milletvekillerine teşekkür etti.

Dağıtılan makine ve ekipmanların küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin yaşam koşullarını iyileştireceğini anlatan Bahadır, şöyle konuştu:

“Elektriğin olmadığı yerlerde enerjiye erişimlerini sağlamak amacıyla güneş enerjisi panellerinin dağıtılması önemli. Hem haberleşme olanaklarını arttırmak hem de ürünler ile ilgili soğutma koşullarını oluşturmak amacıyla bugün güneş enerjisi panellerini üreticilerimize teslim etmiş bulunuyoruz. Ayrıca dış parazitlerle mücadele etmek amacıyla da yine hayvan refahının sağlanması, ürün ve verim kaybının azaltılarak çiftçi gelirlerinin arttırılması maksadıyla sırt pompası dağıtıyoruz.”

Bingöl Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Kaysadu da desteklerin besiciler için önemli olduğunu aktardı.

Besici Zeynep Karlı ise güneş enerjisi paneli, kırkma makinesi ve ilaçlama makinelerine verilen destek dolayısıyla emeği geçenlere teşekkür etti.