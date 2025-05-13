Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Daire Başkanları Bingöl'de incelemelerde bulundu

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Daire Başkanları Ferhat Davran ve Hacı Ali Okur, Bingöl'de incelemelerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Ferhat Davran ile Eğitim Politikaları Daire Başkanı Hacı Ali Okur, Milli Eğitim Müdürlüğü idarecileri ile bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel'i makamında ziyaret eden Davran ve Okur, yaygın eğitim faaliyetleri ve uygulamalarla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

İlçe milli eğitim müdürleri ve halk eğitimi merkezi müdürlerinin yer aldığı değerlendirme toplantısına katılan Davran ve Okur, toplantıda eğitim programları ele alındı.

Bingöl Halk Eğitimi Merkezini ziyaret ederek, kursiyerler ve eğiticilerle bir araya gelen Davran ve Okur, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel ile Vali Ahmet Hamdi Usta'yı da ziyaret etti.