Bingöl'de Afetlere Karşı Psikolojik Dayanıklılık Çalıştayı yapıldı

Bingöl Üniversitesinde Afetlere Karşı Psikolojik Dayanıklılık Kazandırma Çalıştayı düzenlendi.

Bingöl Üniversitesi Genç AFAD Kulübü tarafından organize edilen ve Gençlik Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında desteklenen Afetlere Karşı Psikolojik Dayanıklılık Kazandırma Çalıştayı Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Afetlere hazırlık ve müdahale süreçlerinde bireylerin psikolojik dayanıklılığını artırmayı amaçlayan çalıştaya, Prof. Dr. Ayten Zara, Uzman Psikolog Şule Nur Orhan, Araştırma Görevlisi Ezgi Yıldız ve Berfin Değer konuşmacı olarak katıldı.

Programda afet süreçlerinde bireylerin psikolojik sağlamlığını artırmaya yönelik bilgiler paylaşıldı.

Çalıştay kapsamında katılımcılara dayanıklılığı artıran bireysel ve toplumsal stratejileri kavrama, kriz durumlarında duygusal farkındalık geliştirme ve afetlere hazırlıkta psikolojik sağlamlık becerileri edinme konularında sunumlar yapıldı.