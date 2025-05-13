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        Bingöl'de Afetlere Karşı Psikolojik Dayanıklılık Çalıştayı yapıldı

        Bingöl Üniversitesinde Afetlere Karşı Psikolojik Dayanıklılık Kazandırma Çalıştayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 16:40 Güncelleme: 13.05.2025 - 16:44
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        Bingöl'de Afetlere Karşı Psikolojik Dayanıklılık Çalıştayı yapıldı
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        Bingöl Üniversitesinde Afetlere Karşı Psikolojik Dayanıklılık Kazandırma Çalıştayı düzenlendi.

        Bingöl Üniversitesi Genç AFAD Kulübü tarafından organize edilen ve Gençlik Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında desteklenen Afetlere Karşı Psikolojik Dayanıklılık Kazandırma Çalıştayı Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

        Afetlere hazırlık ve müdahale süreçlerinde bireylerin psikolojik dayanıklılığını artırmayı amaçlayan çalıştaya, Prof. Dr. Ayten Zara, Uzman Psikolog Şule Nur Orhan, Araştırma Görevlisi Ezgi Yıldız ve Berfin Değer konuşmacı olarak katıldı.

        Programda afet süreçlerinde bireylerin psikolojik sağlamlığını artırmaya yönelik bilgiler paylaşıldı.

        Çalıştay kapsamında katılımcılara dayanıklılığı artıran bireysel ve toplumsal stratejileri kavrama, kriz durumlarında duygusal farkındalık geliştirme ve afetlere hazırlıkta psikolojik sağlamlık becerileri edinme konularında sunumlar yapıldı.

        Çalıştaya, Bingöl Belediye Başkan Vekili Ahmet Altunhan, Bingöl Üniversitesi Enerji, Çevre, Doğal Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Kenan Akbayram, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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