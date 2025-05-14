Bingöl'de bir kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan firari şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 29 Mart'ta polisten kaçarken açtığı ateş sonucu bir kişiyi öldüren, bir polisi de yaralayan Y.B'nin bulunduğu adres tespit edildi.

Bingöl'de bir kişiyi öldürüp, bir polisi yaralayan firari zanlı polis ekiplerce gözaltına alındı.

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