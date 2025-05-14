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        Bingöl'de bir kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan firari şüpheli yakalandı

        Bingöl'de bir kişiyi öldürüp, bir polisi yaralayan firari zanlı polis ekiplerce gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 14:44 Güncelleme: 14.05.2025 - 14:44
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        Bingöl'de bir kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan firari şüpheli yakalandı
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        Bingöl'de bir kişiyi öldürüp, bir polisi yaralayan firari zanlı polis ekiplerce gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 29 Mart'ta polisten kaçarken açtığı ateş sonucu bir kişiyi öldüren, bir polisi de yaralayan Y.B'nin bulunduğu adres tespit edildi.

        Ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalanan zanlı, hakkındaki adli soruşturmayı yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

        Y.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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