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        Bingöl'de özel gereksinimli bireyler için etkinlik düzenlendi

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde "2025 Aile Yılı" kapsamında Engelliler Haftası nedeniyle özel gereksinimli bireyler için etkinlik yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 17:18 Güncelleme: 16.05.2025 - 17:29
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        Bingöl'de özel gereksinimli bireyler için etkinlik düzenlendi
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        Bingöl'ün Solhan ilçesinde "2025 Aile Yılı" kapsamında Engelliler Haftası nedeniyle özel gereksinimli bireyler için etkinlik yapıldı.

        Özel bir rehabilitasyon merkezinde düzenlenen etkinlikte, Dilektepe Ortaokulunda müzik öğretmeni Muhittin Ülger öğrencileriyle mini bir konser verdi.

        Etkinlikte özel gereksinimli çocuklar halat çekme, sandalye kapmaca ounları oynadı, çuval yarışı yaptı, şiirler okudu, müzik eşliğinde aileleriyle halay çekti.

        Kaymakam Muhammed Çetin, düzenlenen etkinlikte gün boyu özel gereksinimli bireylerle bir arada olduklarını belirterek, "Çok özel ve güzel bir etkinlikti. Bizleri bir araya getirdikleri için öğretmenlerimize ve velilerimize çok teşekkür ediyorum." dedi.

        Program sonunda pasta kesildi, hatıra fotoğraf çekildi.

        Programa, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Emre Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Çiftçi, okul müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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