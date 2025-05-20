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        Solhan'da Dilektepe Ortaokulunda yıl sonu sanat sergisi düzenlendi

        Bingöl'ün Solhan ilçesindeki Dilektepe Ortaokulunda yıl sonu sanat sergisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 17:19 Güncelleme: 20.05.2025 - 17:19
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        Solhan'da Dilektepe Ortaokulunda yıl sonu sanat sergisi düzenlendi
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        Bingöl'ün Solhan ilçesindeki Dilektepe Ortaokulunda yıl sonu sanat sergisi düzenlendi.

        Okuldaki öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı çalışmalardan oluşan serginin açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muhtesim Tunç, bu etkinliğin ilk defa bir köy okulunda düzenlenmiş olmasının çok anlamlı olduğunu söyledi.

        Öğrencilerin yıl boyunca yapmış oldukları resim, teknolojik tasarım, müzik ve benzeri etkinlikteki çalışmalarını burada sergilediğini dile getiren Tunç, bu vesile ile bu çalışmaları görme fırsatı bulduklarını belirtti.

        Tunç, "Gerçekten de takdire şayan kaliteli ürünler. Bu etkinliklerin önümüzdeki yıllarda da yapılmasını arzu ediyoruz. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkürler." dedi.

        Okulda görsel sanatlar öğretmeni Elif Çelik de sergide öğrencilerin ve öğretmenlerin katkısının büyük olduğunu ifade ederek, bu etkinliklerin sürmesini temenni ettiklerini söyledi.

        Etkinlikte müzik öğretmeni Muhittin Ülger ve öğrencileri tarafından mini konser verildi.

        Etkinliğe, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler ile aileleri katıldı.

        Etkinlik sonrası misafirlere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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