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        Bingöl'de kadınların hazırladığı el sanatları sergisi açıldı

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) Müdürlüğünce kadınların yıl boyunca hazırladığı el sanatları ürünlerinden oluşan sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 22:23 Güncelleme: 23.05.2025 - 22:37
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        Bingöl'de kadınların hazırladığı el sanatları sergisi açıldı
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        Bingöl'ün Solhan ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) Müdürlüğünce kadınların yıl boyunca hazırladığı el sanatları ürünlerinden oluşan sergi açıldı.

        Belediye Kültür Merkezi bahçesinde düzenlenen sergide kadınların hazırladığı çalışmalar tanıtıldı.

        Sergiye katılan Solhan Kaymakamı Muhammed Çetin, sergilenen ürünlerin hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirterek, kursiyerlere teşekkür etti.

        Çetin, "İnşallah ADEM koordinatörümüz ve vakıf müdürümüzün desteğiyle yeni kurslarımızı açmaya, kadınlarımızı geleceğe hazırlamaya, onların emeklerini değerlendirmeye devam edeceğiz." dedi.

        Solhan ADEM koordinatörü Aygül Erkmen ise yıl boyunca hazırlanan el emeği ürünlerinin satışından elde edilecek gelirin kadınlara katkı olacağını söyledi.

        Kursta eğitmen Neval Kızgın da kadınların bu eğitimler sayesinde hem bu işi öğrendiklerini hem de sanatla buluştuklarını belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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