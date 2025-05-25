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        Atletizmde Türkiye şampiyonu olan Bingöllü sporcular coşkuyla karşılandı

        Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Atletizm Kros Türkiye Finali'nde Türkiye şampiyonu olan Bingöllü sporcular Solhan ilçesinde sevinçle karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 19:42 Güncelleme: 25.05.2025 - 19:46
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        Atletizmde Türkiye şampiyonu olan Bingöllü sporcular coşkuyla karşılandı
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        Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Atletizm Kros Türkiye Finali'nde Türkiye şampiyonu olan Bingöllü sporcular Solhan ilçesinde sevinçle karşılandı.

        Dün, Kütahya'da gerçekleştirilen ANALİG Atletizm Kros Türkiye Finali'nde Solhan Atletizm Takımı Türkiye şampiyonu olurken bireysel sıralamada da 12 yaşındaki Muhammed Yusuf Işık birincilik elde etti.

        Takım sporcularından Caner Özdemir ve Berat Açan da ilk 10'a girmeyi başardı.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Zülfü Çalışkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Çiftçi, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla kente dönen sporcular için Solhan Kapalı Spor Salonu'nda Türk bayraklarıyla karşılama programı düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Çalışkan, burada yaptığı açıklamada, sporcuların başarısının hem ilçe hem de bölge açısından önemli olduğunu vurguladı.

        Şampiyonluğun disiplinli çalışmanın sonucu olduğunu belirten Çalışkan, başarıda antrenörler Ümit Sekin ve Yüksel Gültekin'in de büyük emeklerinin bulunduğunu belirtti.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Çiftçi de sporcuların başarılarını daha da ileriye taşıyacağına inandığını dile getirdi.

        Antrenör Sekin ise her koşulda yaptıkları antrenmanların karşılığını almanın gururunu yaşadıklarını anlatarak, destek veren bütün kurumlara teşekkür etti.

        Türkiye birincisi Işık da zorlu rakiplere karşı elde ettiği başarıyı sürdürmek istediğini kaydetti.

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