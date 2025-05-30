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        Bingöl'de 4 bin 763 kök Hint keneviri ele geçirildi

        Bingöl'de düzenlenen operasyonlarda 4 bin 763 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 21:17 Güncelleme: 30.05.2025 - 21:17
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        Bingöl'de 4 bin 763 kök Hint keneviri ele geçirildi
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        Bingöl'de düzenlenen operasyonlarda 4 bin 763 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı, ticareti ve yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, Genç ve Solhan ilçelerinin kırsal kesimlerinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda, 4 bin 763 kök Hint keneviri ele geçirdi.

        Cumhuriyet savcısının talimatıyla adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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