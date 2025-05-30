Bingöl'de 4 bin 763 kök Hint keneviri ele geçirildi

Bingöl'de düzenlenen operasyonlarda 4 bin 763 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı, ticareti ve yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Genç ve Solhan ilçelerinin kırsal kesimlerinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda, 4 bin 763 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla adli işlem başlatıldı.