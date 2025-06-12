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        Bingöl'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Bingöl'ün Genç ilçesinde devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 22:35 Güncelleme: 12.06.2025 - 22:35
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        Bingöl'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı.

        İsmail Altun idaresindeki 33 AIE 877 plakalı tır, Bingöl-Diyarbakır kara yolu Tapantepe mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, tır sürücüsü ağır yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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