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        Bingöl'de "Baba-Çocuk Doğa Kampı" düzenlendi

        Tarım ve Orman Bakanlığınca, Babalar Günü dolayısıyla Bingöl'ün Adaklı ilçesinde "Baba-Çocuk Doğa Kampı" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 14:36 Güncelleme: 15.06.2025 - 14:41
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        Bingöl'de "Baba-Çocuk Doğa Kampı" düzenlendi
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        Tarım ve Orman Bakanlığınca, Babalar Günü dolayısıyla Bingöl'ün Adaklı ilçesinde "Baba-Çocuk Doğa Kampı" etkinliği gerçekleştirildi.

        Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğünün koordinesinde, çocuklar babalarıyla Gökçeli köyünde yaklaşık 1600 rakımda yer alan Gölbaşı Gölü'nde düzenlenen kampa katıldı.

        Annelerin de yer aldığı etkinlikte, katılımcılar kar ve yağmur sularıyla oluşan gölün çevresinde yürüyüşü yaptı, manzaranın keyfini çıkardı.

        İp atlama oyunuyla eğlenceli vakit geçiren çocuklar, anne ve babalarıyla yakılan kamp ateşi etrafında bir araya gelerek, keyifli sohbetler eşliğinde zaman geçirdi.

        Bingöl DKMP Müdürü Erkan Davran'ın da katıldığı etkinliğe, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Adaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de katkı sundu.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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