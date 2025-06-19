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        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 00:12 Güncelleme: 19.06.2025 - 00:12
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        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ile ticareti yaparak haksız kazanç elde edenlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlıların üzerlerinde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ile ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 155 lira ele geçirildi.

        Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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