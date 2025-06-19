Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Zanlıların üzerlerinde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ile ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 155 lira ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ile ticareti yaparak haksız kazanç elde edenlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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