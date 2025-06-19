Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de öğretmen ve kızı mesire alanındaki çöpleri topladı

        Bingöl'de öğretmen ve kızı mesire alanına bırakılan çöpleri topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 17:21 Güncelleme: 19.06.2025 - 17:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de öğretmen ve kızı mesire alanındaki çöpleri topladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bingöl'de öğretmen ve kızı mesire alanına bırakılan çöpleri topladı.

        Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Bingöl İl Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, bir özel okulda öğretmenlik yapan Mahsun Bilmez, 8 yaşındaki kızı Elif Mira Bilmez ile birlikte Gülbahar Barajı piknik alanındaki çöpleri topladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen TEMA Vakfı Bingöl Temsilcisi Saim Çakar, baba ve kızının, bu çalışmalarını bir görev ya da zorunluluk olarak değil, tamamen vicdanlarının sesi ve kalplerinin çağrısı olarak gördüklerini belirtti.

        Baba ve kızın sadece çöp toplamadıklarını, aynı zamanda farkındalık yarattıklarını aktaran Çakar, şunları kaydetti:

        "Örnek davranışlarından dolayı gönüllü baba ve kızımızı tebrik ediyorum. Doğaya sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğu. Gülbahar Barajı gibi güzelliklerimizi korumak ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için bu tür gönüllü hareketler çok kıymetlidir. Gönüllülerimizi yürekten kutluyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        TCMB faizi sabit bıraktı
        TCMB faizi sabit bıraktı
        19 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        19 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Türk-İş'ten eylem planı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Dünyada 9 nükleer güç: Hangi ülkenin silahı daha caydırıcı?
        Dünyada 9 nükleer güç: Hangi ülkenin silahı daha caydırıcı?
        İsrail'in hedef aldığı Tahran devlet televizyonu görüntülendi
        İsrail'in hedef aldığı Tahran devlet televizyonu görüntülendi
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        Çin ve Rusya'dan İsrail'e kınama
        Çin ve Rusya'dan İsrail'e kınama
        Genç kadın evinin önünde öldürüldü!
        Genç kadın evinin önünde öldürüldü!
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        Transferde Wissa yarışı!
        Transferde Wissa yarışı!
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!

        Benzer Haberler

        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Bingöl'de 15 bin 300 kök Hint keneviri ele geçirildi
        Bingöl'de 15 bin 300 kök Hint keneviri ele geçirildi
        Bingöl'de "Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
        Bingöl'de "Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
        Bingöl'de 'su kesintisi' protestosu
        Bingöl'de 'su kesintisi' protestosu
        Bingöl'de Mirzan Mahallesi sakinleri su sorunlarının çözülmesi için yürüyüş...
        Bingöl'de Mirzan Mahallesi sakinleri su sorunlarının çözülmesi için yürüyüş...
        Bingöl'de 3 bin 561 menengiç ağacına fıstık aşısı yapıldı
        Bingöl'de 3 bin 561 menengiç ağacına fıstık aşısı yapıldı