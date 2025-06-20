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        Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan için veda yemeği düzenlendi

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Van'ın İpekyolu ilçesine atanan Kaymakam Tufan bağır Gilan için veda yemeği programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 11:59 Güncelleme: 20.06.2025 - 12:21
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        Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan için veda yemeği düzenlendi
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Van'ın İpekyolu ilçesine atanan Kaymakam Tufan bağır Gilan için veda yemeği programı gerçekleştirildi.

        Karlıova Öğretmenevinde gerçekleşen veda programına, Kaymakam Gilan, Karlıova Belediye Başkan Vekili Şahin Özyıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Rıza Duman, İlçe Emniyet Müdürü Kadir Erciyes, Cumhuriyet savcıları Ahmet Varol, Vildan Çiçek, Hakim Seda Armağan, Muhammet Akdoğan ve Ahmet Yılmaz, İl Genel Meclis Üyesi İbrahim Tutar, kurum amirleri, siyasi parti başkanları, mahalle ve köy muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Kaymakam Gilan, veda yemeğinde yaptığı konuşmanın ardından herkesten helallik istedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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