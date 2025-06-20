Ziyaret için geldiği memleketinde mezarını kazdıran kişi bir gün sonra vefat etti

İstanbul'dan ziyaret için geldiği memleketi Bingöl'de eşi ve kendisi için mezar kazdıran kişi bir gün sonra yaşamını yitirdi.

İstanbul'da yaşayan Muzaffer Diken (69) yakınlarını ziyaret etmek için 10 gün önce Bingöl'ün Solhan ilçesine geldi.

Vefat eden annesi ve babasının mezarının bulunduğu aile kabristanını ziyaret eden Diken, kendisi ve eşi için de mezar yeri hazırlanması için girişimde bulundu.

Bir kepçe operatörüne ulaşan Diken, anne ve babasının mezarının yanında 17 Haziran'da kendisi ve eşi için mezar yeri kazdırdı.

Mezar kazılırken o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Diken, daha sonra bir arkadaşını iş yerinde ziyaret etti, durumu anlattı, çektiği görüntüleri izletti.

Mezarının kazılmasından bir gün sonra 18 Haziran'da İstanbul'a dönmek üzere hazırlık yapan Diken ve eşi, Bingöl Havalimanı'na gitmek için taksi çağırdı.