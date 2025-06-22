Karlıova'da çarpışan otomobil ile kamyonette hasar oluştu
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde çarpışan otomobil ile kamyonet hasar gördü.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde çarpışan otomobil ile kamyonet hasar gördü.
M.A'nın kullandığı 34 COK 873 otomobil ile Y.Ç. idaresindeki 12 AS 347 kamyonet, Toklular köyü kavşağında çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.