Bingöl'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Kazada, sürücüler Y.S. ve M.S.T. ile 34 VS 0998 plakalı araçta bulunan B.Ö, K.A. ve 1 yaşındaki M.K. yaralandı.

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