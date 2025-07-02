Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.
Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 23 LC 985 plakalı otomobil, Aftor İnalı Bulvarı'nda kontrolden çıkarak karşı şeride geçerek ve 12 ACD 708 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 23 LC 985 plakalı otomobil, şarampole savruldu.
Kazada, araçlardaki 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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