Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 23 LC 985 plakalı otomobil, Aftor İnalı Bulvarı'nda kontrolden çıkarak karşı şeride geçerek ve 12 ACD 708 plakalı otomobille çarpıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.