Bingöl'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Ekinyolu köyü sınırlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin erken müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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