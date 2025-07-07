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        Bingöl'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 20:32 Güncelleme: 07.07.2025 - 20:32
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        Bingöl'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Ekinyolu köyü sınırlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin erken müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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