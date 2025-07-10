Bingöl'de ahırda çıkan yangın söndürüldü
Bingöl'ün Solhan ilçesinde ahırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde ahırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Halime Pınar Mahallesi'nde bir ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, ahır kullanılamaz hale geldi.
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