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        Bingöl'de 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı düzenlendi

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler için mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 15:06 Güncelleme: 14.07.2025 - 15:06
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        Bingöl'de 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı düzenlendi
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        Bingöl'ün Solhan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler için mevlit okutuldu.

        Solhan Ulu Cami'de düzenlenen, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda mevlit ve ilahiler okundu.

        İlçe Müftüsü Eyüphan Toprak tarafından 15 Temmuz şehitleri ile Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan askerler için dua edildi.

        Katılımcılara cami çıkışında lokum ikram edildi.

        Programa, Kaymakam Adnan Doğan, Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, AK Parti İlçe Başkanı Ziya Ataş, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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