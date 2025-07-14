Bingöl'de 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı düzenlendi

İlçe Müftüsü Eyüphan Toprak tarafından 15 Temmuz şehitleri ile Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan askerler için dua edildi.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler için mevlit okutuldu.

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