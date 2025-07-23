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        Bingöl'de 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Bingöl'de 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 09:27 Güncelleme: 23.07.2025 - 09:27
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        Bingöl'de 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Bingöl'de 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerinin denetimleri sürüyor.

        Ekipler, denetimde Bingöl İlamat ve İnfaz bürosunca "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan hükümlüyü yakaladı.

        Üzerinde ruhsatsız tabanca, şarjör ve mermi ele geçirilen hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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