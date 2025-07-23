Bingöl'de 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Ekipler, denetimde Bingöl İlamat ve İnfaz bürosunca "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan hükümlüyü yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerinin denetimleri sürüyor.

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