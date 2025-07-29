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        Bingöl'de 746 kök Hint keneviri ile sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 746 kök Hint keneviri ile 13,93 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 10:28 Güncelleme: 29.07.2025 - 10:28
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        Bingöl'de 746 kök Hint keneviri ile sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 746 kök Hint keneviri ile 13,93 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez, Genç ve Solhan ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik 25-27 Temmuz'da çalışma yaptı.

        Çalışmada, 746 kök Hint keneviri ile 13,93 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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