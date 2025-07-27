Karlıova'da çıkan örtü yangını söndürüldü
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Devecik köyü kırsalındaki otluk alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Karlıova Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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