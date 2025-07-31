Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de KÖYDES değerlendirme toplantısı yapıldı

        Bingöl'de temmuz ayı Köy Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) İl Tahsisat Komisyonu Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 17:05 Güncelleme: 31.07.2025 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de KÖYDES değerlendirme toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bingöl'de temmuz ayı Köy Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) İl Tahsisat Komisyonu Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, valilik toplantı salonunda, Vali Ahmet Hamdi Usta başkanlığında gerçekleşen toplantıda, kırsal kesimlerdeki altyapı eksiklerinin giderilmesine yönelik yatırımların mevcut durumu ve ilerleyişi ele alındı.

        Toplantıda konuşan Vali Usta, KÖYDES kapsamında kentte önceki aylarda 142 milyon 617 bin 411 lira ödenek tahsis edildiğini belirtti.

        Usta, şunları kaydetti:

        "Bu kaynağın büyük ölçüde köy yollarının iyileştirilmesi, içme suyu altyapısının güçlendirilmesi, kanalizasyon sistemlerinin modernize edilmesi ve tarımsal sulama projelerine yönlendirildi. KÖYDES programının temel amacının kırsal alanlarda yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini artırmaktır. İl Özel İdaremiz, ilgili kurumlarla tam koordinasyon içerisinde, vatandaşlarımızın öncelikli ihtiyaçlarına göre planlı ve sürdürülebilir hizmet üretmeye devam edecek. Her bir yatırım, vatandaş odaklı bir anlayışla hayata geçirilecek."

        Toplantıya, Vali Yardımcısı Uğur Tutkan, kaymakamlar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, İl Genel Meclis Başkanı Nihat Doğu ile kurum müdürleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda isimler netleşiyor
        Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda isimler netleşiyor
        Sağanak yağış geliyor! Yurt genelinde etkili olacak!
        Sağanak yağış geliyor! Yurt genelinde etkili olacak!
        İzmir'de su deposu satışları yüzde 100'ün üzerinde arttı
        İzmir'de su deposu satışları yüzde 100'ün üzerinde arttı
        AYM'den Tayfun Kahraman kararı
        AYM'den Tayfun Kahraman kararı
        Osimhen, Avrupa'da yankılandı: Türk liginin MVP'si!
        Osimhen, Avrupa'da yankılandı: Türk liginin MVP'si!
        Sahte e-imza soruşturması! BTK, YÖK, MEB... Yüzlerce kişi sahte diploma aldı
        Sahte e-imza soruşturması! BTK, YÖK, MEB... Yüzlerce kişi sahte diploma aldı
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması
        Ederson Galatasaray'a mı geliyor?
        Ederson Galatasaray'a mı geliyor?
        Katili polis söyledi!
        Katili polis söyledi!
        Çin sele teslim: En az 60 ölü
        Çin sele teslim: En az 60 ölü
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği
        1000 çevik kuvvetli konser
        1000 çevik kuvvetli konser
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        Kedi tüyünden ölüm iddiasına yalanlama geldi
        Kedi tüyünden ölüm iddiasına yalanlama geldi
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim

        Benzer Haberler

        Bingöl'de 2 bin 365 kök Hint keneviri ele geçirildi
        Bingöl'de 2 bin 365 kök Hint keneviri ele geçirildi
        Bingöl'de 2 eve silahlı saldırı
        Bingöl'de 2 eve silahlı saldırı
        Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne atanan Aktay görevine başladı
        Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne atanan Aktay görevine başladı
        Solhan Müftüsü Fatih Baz görevine başladı
        Solhan Müftüsü Fatih Baz görevine başladı
        Bingöl Üniversitesinde uluslararası öğrenci başvuruları başladı
        Bingöl Üniversitesinde uluslararası öğrenci başvuruları başladı
        Bingöl'de ağır hasarlı okulların yerine hayırseverlerin desteğiyle yeni eği...
        Bingöl'de ağır hasarlı okulların yerine hayırseverlerin desteğiyle yeni eği...