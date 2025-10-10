Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de "Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Eğitimi Projesi" kapsamında protokol imzalandı

        Bingöl'de, kamu ve özel sektörde görev yapan mühendislerin deprem yönetmeliği konusunda bilgi düzeyini artırmayı amaçlayan "Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Eğitimi Projesi"ne ilişkin protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 17:45 Güncelleme: 10.10.2025 - 17:51
        İl Genel Meclisi Doğal Afet ve Depreme Hazırlık İzleme Komisyonu tarafından hazırlanan, Fırat Kalkınma Ajansının 2025 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenecek projenin protokolünün imzalanması için Valilik Toplantı Salonu'nda tören düzenlendi.

        Vali Ahmet Hamdi Usta, törende yaptığı konuşmada, projelerin Bingöl'ün kurumsal kapasitesini artıracağını söyledi.

        Eğitimlerin kentin deprem riskine karşı hazırlık düzeyine katkı sunacağını belirten Usta, şöyle konuştu:

        "AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, belediye ve odalar birliğinde görev yapan teknik personelimize yönetmelikle ilgili son gelişmeleri aktaracağız. Bu tür teknik destekler, hem kamu personelimizin hem de özel sektör temsilcilerimizin bilgi birikimini artırarak afet bilincini güçlendiriyor. 2 gün sürecek programda, deprem tasarımı performans hedefleri, zemin-yapı etkileşimi, mevcut yapıların değerlendirilmesi ve güçlendirme esasları gibi konular detaylı olarak işlenecek. Bu proje, kamu ve özel sektördeki mühendislerimizin deprem yönetmeliği konusundaki bilgi ve uygulama kapasitesini güçlendirecek."

        Konuşmanın ardından Vali Usta ve Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak tarafından protokol imzalandı.

        Törene, Vali Yardımcısı Uğur Tutkan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, Doğal Afet ve Depreme Hazırlık İzleme Komisyonu Başkanı Emre Bulşu da katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

