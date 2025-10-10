Bingöl'de "Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Eğitimi Projesi" kapsamında protokol imzalandı

Bingöl'de, kamu ve özel sektörde görev yapan mühendislerin deprem yönetmeliği konusunda bilgi düzeyini artırmayı amaçlayan "Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Eğitimi Projesi"ne ilişkin protokol imzalandı.

İl Genel Meclisi Doğal Afet ve Depreme Hazırlık İzleme Komisyonu tarafından hazırlanan, Fırat Kalkınma Ajansının 2025 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenecek projenin protokolünün imzalanması için Valilik Toplantı Salonu'nda tören düzenlendi.

Vali Ahmet Hamdi Usta, törende yaptığı konuşmada, projelerin Bingöl'ün kurumsal kapasitesini artıracağını söyledi.

Eğitimlerin kentin deprem riskine karşı hazırlık düzeyine katkı sunacağını belirten Usta, şöyle konuştu:

"AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, belediye ve odalar birliğinde görev yapan teknik personelimize yönetmelikle ilgili son gelişmeleri aktaracağız. Bu tür teknik destekler, hem kamu personelimizin hem de özel sektör temsilcilerimizin bilgi birikimini artırarak afet bilincini güçlendiriyor. 2 gün sürecek programda, deprem tasarımı performans hedefleri, zemin-yapı etkileşimi, mevcut yapıların değerlendirilmesi ve güçlendirme esasları gibi konular detaylı olarak işlenecek. Bu proje, kamu ve özel sektördeki mühendislerimizin deprem yönetmeliği konusundaki bilgi ve uygulama kapasitesini güçlendirecek."