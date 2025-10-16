Bingöl'de "Deprem Master Planı Çalıştayı" sona erdi.

Belediye ve Bingöl Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen, Fırat Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen çalıştayda, çeşitli oturumlar düzenlendi.

Bingöl Üniversitesi Enerji, Çevre ve Doğal Afet Araştırmaları Merkezi Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Kenan Akbayram, çalıştayın özelde Bingöl için genelde de Türkiye için önemli faydalar sağlayacağını söyledi.

Çalıştay kapsamında dile getirilen görüşleri rapor haline getireceklerini bildiren Akbayram, deprem master planının önemine değindi.

Akbayram, şöyle konuştu:

"Deprem master planları depremle ilgili olabilecek tehlike ve risklerin bilinmesi, olası risklerin yönetilmesi ve gerekliyse ortadan kaldırılması, deprem esnasındaki müdahale planları, depreme psikolojik ve insani, sosyolojik ve ekonomik hazırlık ve deprem sonrası çalışmaları bir arada içeren planlardır. 2023 depremleri sonrasında birkaç şehrimizde deprem master planları ile ilgili çalışmalar var. Bingöl'de onlardan biri. Bingöl'de master plan çalışmalarında aslında bir bilgi altyapısı, bir yol haritası ortaya koymuş oluyoruz."