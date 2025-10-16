Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de "Deprem Master Planı Çalıştayı" sona erdi

        Bingöl'de "Deprem Master Planı Çalıştayı" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 17:01 Güncelleme: 16.10.2025 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de "Deprem Master Planı Çalıştayı" sona erdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bingöl'de "Deprem Master Planı Çalıştayı" sona erdi.

        Belediye ve Bingöl Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen, Fırat Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen çalıştayda, çeşitli oturumlar düzenlendi.

        Bingöl Üniversitesi Enerji, Çevre ve Doğal Afet Araştırmaları Merkezi Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Kenan Akbayram, çalıştayın özelde Bingöl için genelde de Türkiye için önemli faydalar sağlayacağını söyledi.

        Çalıştay kapsamında dile getirilen görüşleri rapor haline getireceklerini bildiren Akbayram, deprem master planının önemine değindi.

        Akbayram, şöyle konuştu:

        "Deprem master planları depremle ilgili olabilecek tehlike ve risklerin bilinmesi, olası risklerin yönetilmesi ve gerekliyse ortadan kaldırılması, deprem esnasındaki müdahale planları, depreme psikolojik ve insani, sosyolojik ve ekonomik hazırlık ve deprem sonrası çalışmaları bir arada içeren planlardır. 2023 depremleri sonrasında birkaç şehrimizde deprem master planları ile ilgili çalışmalar var. Bingöl'de onlardan biri. Bingöl'de master plan çalışmalarında aslında bir bilgi altyapısı, bir yol haritası ortaya koymuş oluyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sokakta karşılaştığı eski karısını öldürdü!
        Sokakta karşılaştığı eski karısını öldürdü!
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        İtalya iddiası!
        İtalya iddiası!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        5G ihalesi sonuçlandı
        5G ihalesi sonuçlandı
        Transferde dev derbi!
        Transferde dev derbi!
        Merve'yi öldüresiye dövmüştü... Telefonuna el koyup başında sigara içmiş!
        Merve'yi öldüresiye dövmüştü... Telefonuna el koyup başında sigara içmiş!
        Patronu için suç duyurusu
        Patronu için suç duyurusu
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Motosikletliye sinirlendi, durağa daldı!
        Motosikletliye sinirlendi, durağa daldı!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        İlk kim tokalaştı?
        İlk kim tokalaştı?
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        Konutta dolar bazlı yükseliş
        Konutta dolar bazlı yükseliş

        Benzer Haberler

        BİNTSO Başkanı Çintay, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nın genel kurulun...
        BİNTSO Başkanı Çintay, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nın genel kurulun...
        Karlıova'da ilkokul öğrencileri fotoğraf sergisi açtı
        Karlıova'da ilkokul öğrencileri fotoğraf sergisi açtı
        Gülbahar Baraj Gölü'nde doluluk oranı 4,5 ayda yüzde 86'dan yüzde 4'e düştü
        Gülbahar Baraj Gölü'nde doluluk oranı 4,5 ayda yüzde 86'dan yüzde 4'e düştü
        Bingöl'de "Deprem Master Planı Çalıştayı" başladı
        Bingöl'de "Deprem Master Planı Çalıştayı" başladı
        Bingöl'de firari hükümlü yakalandı
        Bingöl'de firari hükümlü yakalandı
        Bingöl'de "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
        Bingöl'de "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı