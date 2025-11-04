Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Giriş: 04.11.2025 - 00:16 Güncelleme: 04.11.2025 - 00:16
        Bingöl'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kültür Caddesi'nde, Hüseyin Y'nin kullandığı 12 ACF 959 plakalı otomobil ile Berşan K. idaresindeki 77 ADP 538 plakalı panelvan çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle otomobil devrildi.

        Kazada, araçlardaki 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

