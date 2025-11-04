Bingöl'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kültür Caddesi'nde, Hüseyin Y'nin kullandığı 12 ACF 959 plakalı otomobil ile Berşan K. idaresindeki 77 ADP 538 plakalı panelvan çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil devrildi.
Kazada, araçlardaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
