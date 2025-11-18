Bingöl merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 10 şüpheli tutuklandı

Bingöl merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları 343 bin lira dolandırdıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 10 aylık çalışma sonucunda Bingöl, İstanbul, Bursa, Eskişehir, Gaziantep ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u "nitelikli dolandırıcılık" suçundan çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.