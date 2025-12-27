Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Karlıova'da araç sürücülerine yiyecek ve içecek ikramı

        Karlıova Kaymakamlığınca, etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda durmak zorunda kalan sürücülere yiyecek ve içecek ikramı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 16:40 Güncelleme: 27.12.2025 - 16:43
        Karlıova'da araç sürücülerine yiyecek ve içecek ikramı
        Karlıova Kaymakamlığınca, etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda durmak zorunda kalan sürücülere yiyecek ve içecek ikramı yapıldı.

        Devam eden kar yağışı nedeniyle Bingöl-Erzurum karayolunda ağır tonajlı araçların geçişini izin verilmedi.

        Karlıova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ekiplerince, yolda bekleyen sürücülere ve yol güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu.

