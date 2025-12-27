Karlıova'da araç sürücülerine yiyecek ve içecek ikramı

Karlıova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ekiplerince, yolda bekleyen sürücülere ve yol güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu.

