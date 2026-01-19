Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Haberleri

        Bingöl'de zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı

        Bingöl'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 21:33 Güncelleme: 19.01.2026 - 21:33
        Bingöl'de zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı
        Bingöl'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

        M.Ç. idaresindeki 12 D 4001 plakalı minibüs, Kaleönü Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında bekleyen R.O. yönetimindeki 27 ABU 159 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs C.D. idaresindeki 42 ANH 563 plakalı minibüsle çarpıştı.

        Kazada, 12 D 4001 plakalı minibüsteki bulunan 10 yolcu yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

