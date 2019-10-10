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Ailesi katledilen Gazi Tan: “Görev verilsin seve seve mücadele ederim” 1993 yılında teröristlerce ...

İHA

1993 yılında teröristlerce köylerine yapılan baskında eşini, kardeşini ve kuzenini şehit veren Gazi Abdullah Tan, "Biz sonuna kadar ordumuzun arkasındayız. Amerika ve Avrupa devletleri, Türklere karşıdır. Savaştan kaçan Suriye'deki Kürtlere, Türkiye sahip çıkıyor" dedi.

Ailesi katledilen Gazi Tan: “Görev verilsin seve seve mücadele ederim” 1993 yılında teröristlerce yapılan baskında eşini, kardeşini ve kuzenini kaybeden koruculuk yaptığı sırada gazi olan Abdullah Tan, sonuna kadar Türk ordusunun arkasında olduklarını söyledi

1993 yılında teröristlerce köylerine yapılan baskında eşini, kardeşini ve kuzenini şehit veren Gazi Abdullah Tan, “Biz sonuna kadar ordumuzun arkasındayız. Amerika ve Avrupa devletleri, Türklere karşıdır. Savaştan kaçan Suriye’deki Kürtlere, Türkiye sahip çıkıyor” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla dün saat 16.00’da Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat’ın doğusuna PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı başlatıldı. Harekatın başlamasının ardından ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de destek gecikmedi. Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları (BİŞHAK), harekata destek verdiklerini aktardı. Başkan Vekili ve Kıbrıs Gazisi Musa Budraç, verilen mücadelenin milletlere karşı değil sadece teröre karşı verildiğini söyledi.
Bu harekatın sadece teröre karşı verilen bir mücadele olduğunu vurgulayan Gazi Budraç, “Devletimizin amacı sınırlarımızda bulunan terörü bertaraf etmektir. Kürtlerin o bölgede özgürce yaşamaları temin etmek için yapılan bir harekattır. Aynı Kıbrıs hareketi gibi. Mesela Kıbrıs Barış Harekatı’nda bir çok yaşlı ve çocuk katledildi. Şimdi onca yıl geçti ve oradaki insanlar özgür bir şekilde hayatlarını devam ettiriyor. Teröre karşı verilen her türlü mücadeleyi destekliyoruz. Devletimizin de yanındayız” dedi.

Teröristler ailesini katletmişti: "Görev verilsin seve seve mücadele ederim"
Bingöl’ün Genç ilçesi Çanakçı köyüne 1993 yılında teröristlerce yapılan baskında eşini, kardeşini ve kuzenini kaybeden ve o dönem güvenlik koruculuğu yaptığı sırada gazi olan Abdullah Tan, tekrar görev verilmesi durumunda seve seve mücadele edeceğini dile getirdi.
Türkiye’nin ve ordunun yanında olduğunu aktaran Gazi Tan, “Biz ülkemizin başlatmış olduğu harekata karşı değiliz ve sonuna kadar destek veriyoruz. Ben Kürt'üm ama Amerika orada bir devlet kurdurmaya çalışıyor. Biz sonuna kadar ordumuzun arkasındayız. Amerika ve Avrupa devletleri, Türklere karşıdır. Savaştan kaçan Suriye’deki Kürtlere, Türkiye sahip çıkıyor. Avrupa hiçbirini kabul etmiyor. Ülkemizin de milletimizin de ordumuzun da arkasındayız” şeklinde konuştu.

BİNGÖL

10 Ekim 2019 Perşembe

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