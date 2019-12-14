Bingöl'de 130 öğrenciye bot ve mont hediye edildi

Bir araya gelen bir arkadaş grubu, Bingöl'ün ilçelerinde 130 öğrenciye mont, bot ve oyuncak hediye etti.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan arkadaş grubu bir araya gelerek örnek bir çalışma yaptı. Kendi imkanlarıyla 130 adet bot ve mont alan arkadaşlar, kış sert geçiren Bingöl'ün yüksek rakımlı ilçelerinden Karlıova, Yedisu ve Kiğı'daki 130 öğrenciye hediye etti. Arkadaş grubu ayrıca çocuklara oyuncak ta hediye etti.

Kendi imkanlarıyla 130 öğrenciye destek olduklarını aktaran hayırseverlerden Hüseyin Sal, “Herhangi bir dernek veya bir kuruluş olmadan sadece kendi aramızda toplanan bütçelerle yapıldı. Çocuklara mont ve bot gibi temel ihtiyaçların yanında oyuncak da dağıttık.Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz oldu” dedi.

BİNGÖL 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:21

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 14:43

AKŞAM 17:04

YATSI 18:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.