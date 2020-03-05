AK Partili Cevdet Yılmaz'ın kardeşi hayatını kaybetti

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA) AK PARTİ Genel Başkan Yardımcı Cevdet Yılmaz'ın kardeşi avukat Kadir Yılmaz (49), böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Bingöl Barosu'na kayıtlı avukat Kadir Yılmaz, böbrek yetmezliği nedeniyle bir süredir Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Gece yaşamını yitiren Yılmaz'ın cenazesi sabah erken saatlerde Bingöl'e getirildi. Yılmaz'ın cenazesi, Bingöl Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine Cevdet Yılmaz da katıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL
2020-03-05 11:19:11
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