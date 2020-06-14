Valilik: "1'i güvenlik korucusu 3 kişinin kurtarılma çalışmaları sürüyor" "Göçük altından kurtarılan vatandaşlarımızın sağlık durumlarında ciddi bir durum olmayıp hastaneye sevk edilmiştir"

Bingöl Valiliği, deprem bölgesinde göçük altında kalan 1'i güvenlik korucusu 3 kişinin kurtarılma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Bingöl Valiliği kentte meydana gelen deprem ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "14 Haziran 2020 tarihinde saat 17.24’te Merkez üstü Bingöl/KarlıovaYedisu arası Kaynarpınar Köyü olan 5.7 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. Saat 18.50 itibarı ile; Bingöl İl Merkezinde herhangi bir yıkım veya yaralanma meydana gelmemiştir. İlimiz Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar Köyü Jandarma Karakolunda 2 adet nöbet kulübesinde göçük meydana gelmiştir. Bu kulübelerden her birinde birer güvenlik korucusu olmak üzere 2 güvenlik korucumuz göçük altında kalmış, bunlardan bir güvenlik korucumuz arama kurtarma ekiplerince çıkarılmıştır. Diğer korucumuzun kurtarılması çalışmalarına devam edilmektedir. Karlıova/Kayarpınar köyünde biri çocuk olmak üzere 3 vatandaşımız göçük altında kalmıştır. Bir çocuk göçük altından kurtarılmış olup diğer vatandaşlarımızın kurtarılması çalışmalarına devam edilmektedir. Yedisu ilçemiz Dinarbey köyünde 5 evin yıkıldığı belirlenmiştir. Dinarbey Malkoç yaylasında da 2 vatandaşımız göçük altından kurtarılmıştır. Yedisu/Elmalı köyümüzde de 3 vatandaşımız göçük altından kurtarılmıştır. Göçük altından kurtarılan vatandaşlarımızın sağlık durumlarında ciddi bir durum olmayıp hastaneye sevk edilmiştir. Hasarların tespit edildiği köylerimize ilk etapta ivedi olarak Bingöl AFAD’dan aramakurtarma araçları ve personelleri sevk edilmiştir. Ayrıca, Erzurum, Diyarbakır, Muş, Malatya ve Tunceli illerimizden de arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine sevk edilmek üzere yola çıkmıştır" denildi.

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