Bingöl’de kurutulmaya bırakılmış vaziyette 78 kilo kubar esrar ele geçirildi

Bingöl’de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda kurutulmaya bırakılmış vaziyette 78 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Genç ilçesi kırsalında uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Genç ilçesi kırsalında şüpheli şahıslar tarafından yüklü miktarda yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ve kenevir tarlalarından esrar elde edilerek piyasaya sürüleceğine dair elde edilen bilgiler doğrultusunda 15 Eylül 2021'de Genç ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda tarla içerisinde kurutulmaya bırakılmış vaziyette 78 kilogram kubar esrar bitkisi ele geçirilmiştir” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.