Bingöl’de iki ilçede eğitime kar nedeniyle ara verildi

Bingöl’de etkili olan kar yağışı nedeniyle Karlıova ve Yedisu ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle birçok ilde olduğu gibi Bingöl’de de bazı ilçelerde eğitime verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Karlıova ve Yedisu ilçelerinde eğitime yarın ara verildi. Yoğun kar yağışının etkisini gösterdiği Adaklı ve Yayladere ilçelerinde de taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği öğrenildi. Eğitime ara verilen ilçelerde kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

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