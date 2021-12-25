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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’de 325 ton alabalık hasadı yapıldı

İHA

Bingöl’de 325 ton alabalık hasadı yapıldı

Bingöl'ün Yayladere ilçesindeki Özlüce Barajında alabalık hasadının yapıldığını belirten Tarım ve Orman il Müdürü Burhan Bahadır, "2020 yılında 5 tesisle toplam yıllık 125 ton kapasiteyle üretime başladığımız Özlüce Barajı gölünde bu yıl bu kapasiteyi 2021 yılında 325 tona çıkarmış durumdayız” dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığınca kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması amacıyla başlatılan Su Ürünleri Potansiyelinin Değerlendirilmesi Projesi kapsamında su ürünleri yetiştiriciliğine açılan Özlüce Baraj Gölünde 2020 yılında 125 ton kapasiteyle başlayan üretim 2021 yılında 325 tona ulaştı. Balık hasadına Yayladere Kaymakamı Mustafa Dilekli, Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürü Burhan Bahadır ile teknik personeller katıldı.
Üretilen balıkların yurt dışına da ihraç edildiğini kaydeden Bahadır, "2018 yılında Özlüce Barajında başlatmış olduğumuz çalışmalarla, ilimizin sahip olduğu zengin su kaynakları, doğal gölleri, baraj gölleri ve akarsularının su ürünleri potansiyelinin değerlendirilebilmesi için ilk adımı atmış olduk. Özlüce Barajında yaklaşık 1 yıl süren çalışmalarımız neticesinde 2019 yılı ocak ayında Bakanlığımız tarafından Yayladere ilçemizdeki Özlüce Baraj Gölü 2. ve 3. avlak sahası su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığına açılmıştır. 2020 yılında 5 tesisle toplam yıllık 125 ton kapasiteyle üretime başladığımız Özlüce Barajı gölünde bu yıl bu kapasiteyi 2021 yılında 325 tona çıkarmış durumdayız. Halihazırda 6 tesisimiz mevcut, çok sayıda tesisinde başvurusu alınmış ve işlemleri devam etmektedir. 2022 yılında bu tesislerin başvuru sürecinin tamamlanması ve üretime başlamalarıyla birlikte yaklaşık 4 bin tonluk bir üretim olacaktır. Burada üretilen alabalıklara kg başına da Bakanlığımızın belirleyeceği miktar üzerinden destek verilecektir. Bunun yanında bu üretimin ülke ekonomisine de katkısı vardır. Burada üretilen alabalıklar yurtdışına ihraç edilmektedir. Bu yıl ki üretimimizden elde edilen gelir bugünkü kur üzerinden hesapladığımızda yaklaşık 10 milyon lira gibi bir tutara karşılık gelmektedir. İlimizin su ürünleri potansiyelinin verimli bir şekilde değerlendirilebilmesi için ilimizin sınırları içinde kalan diğer baraj göllerinin de ekonomiye kazandırılması için İl Müdürlüğümüz ve yetki kurumlar tarafından çalışmalar devam ettirilmektedir. Biz Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak Bakanlığımızın verdiği destekleri yetiştiricilerimize ulaştırmak için azami gayret göstermekteyiz” dedi.

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