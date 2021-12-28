Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi'nde sezon açıldı



Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL kent merkezine 34 kilometre uzaklıktaki Hesarek Kayak Merkezi'nde yeni sezon, düzenlenen törenle açıldı. Açılışa katılan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, "Bu tür tesisler huzur ve güven ortamında gelişiyor ve bu noktalara geliyor" dedi.

Dikme köyü yakınlarındaki 2 bin 500 rakımlı Hesarek Dağı zirvesinde bulunan, 1600 metre pist uzunluğuna sahip, 70 yatak kapasiteli oteli, teleski, telesiyej ve baby lift bölümlerinden oluşan Hesarek Kayak Merkezi'nde sezon, düzenlenen törenle açıldı. Törene, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve vatandaşlar katıldı. Kayakseverlere gece kayağı yapma imkanı da sunan merkezin açılışında jandarma ve sporcular, zirveden kar motorlarıyla ve kayak yaparak ellerinde Türk bayraklarıyla indi.

'BU TÜR TESİSLER HUZUR VE GÜVEN ORTAMINDA GELİŞİYOR'

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, "Bu tesisimiz gerçekten son derece güzel ve kıymetli, ilk yaptığımızda açıkçası ben de bu kadar ilginin göreceğini beklemiyordum. Çok çeşitli ve çevre illerden ziyaretçilerimiz geliyor. Artık bölgesel bir kayak merkezi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu tür tesisler huzur ve güven ortamında gelişiyor ve bu noktalara geliyor. Bir zamanlar maalesef farklı bir imajı vardı. Şu anda huzur ve güven ortamının pekiştiği bir ortamda gençlerimiz, çocuklarımız, öğrencilerimiz ve her yaştan insanımız rahat bir şekilde gelip, sporunu yapıp sosyal hayatını zenginleştiriyor. İşte bu huzur ve güven ortamında hem sosyal hayatımız bunlarla zenginleşecek hem de yeni istihdam imkanları oluşmuş olacak" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2021-12-28 16:02:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.