Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi'nde sezon açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi'nde sezon açıldı

DHA

Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi'nde sezon açıldı


Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL kent merkezine 34 kilometre uzaklıktaki Hesarek Kayak Merkezi'nde yeni sezon, düzenlenen törenle açıldı. Açılışa katılan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, "Bu tür tesisler huzur ve güven ortamında gelişiyor ve bu noktalara geliyor" dedi.
Dikme köyü yakınlarındaki 2 bin 500 rakımlı Hesarek Dağı zirvesinde bulunan, 1600 metre pist uzunluğuna sahip, 70 yatak kapasiteli oteli, teleski, telesiyej ve baby lift bölümlerinden oluşan Hesarek Kayak Merkezi'nde sezon, düzenlenen törenle açıldı. Törene, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve vatandaşlar katıldı. Kayakseverlere gece kayağı yapma imkanı da sunan merkezin açılışında jandarma ve sporcular, zirveden kar motorlarıyla ve kayak yaparak ellerinde Türk bayraklarıyla indi.
'BU TÜR TESİSLER HUZUR VE GÜVEN ORTAMINDA GELİŞİYOR'
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, "Bu tesisimiz gerçekten son derece güzel ve kıymetli, ilk yaptığımızda açıkçası ben de bu kadar ilginin göreceğini beklemiyordum. Çok çeşitli ve çevre illerden ziyaretçilerimiz geliyor. Artık bölgesel bir kayak merkezi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu tür tesisler huzur ve güven ortamında gelişiyor ve bu noktalara geliyor. Bir zamanlar maalesef farklı bir imajı vardı. Şu anda huzur ve güven ortamının pekiştiği bir ortamda gençlerimiz, çocuklarımız, öğrencilerimiz ve her yaştan insanımız rahat bir şekilde gelip, sporunu yapıp sosyal hayatını zenginleştiriyor. İşte bu huzur ve güven ortamında hem sosyal hayatımız bunlarla zenginleşecek hem de yeni istihdam imkanları oluşmuş olacak" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2021-12-28 16:02:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi'nde sezon açıldı
YEREL HABERLER Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi'nde sezon açıldı
Kardelen öğretmen yürekleri ısıttı
YEREL HABERLER Kardelen öğretmen yürekleri ısıttı
Doğu Anadolu’nun gözdesi Hesarek’te kayak sezonu açıldı
YEREL HABERLER Doğu Anadolu’nun gözdesi Hesarek’te kayak sezonu ...
Bingöl'de kitabevinin mühürlenmesini engellemek isteyen 16 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Bingöl'de kitabevinin mühürlenmesini engellemek ...
Bingöl'deki olaylara ilişkin valilikten açıklama: "16 şahıs gözaltına alınmıştır"
YEREL HABERLER Bingöl'deki olaylara ilişkin valilikten açıklama: "16 ...
Bingöl'de bu yıl 488 kilometre asfalt yapıldı
YEREL HABERLER Bingöl'de bu yıl 488 kilometre asfalt yapıldı
Karlıova’da buz sarkıtları oluştu, çeşmeler dondu
YEREL HABERLER Karlıova’da buz sarkıtları oluştu, çeşmeler dondu
Bingöl’de fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi
YEREL HABERLER Bingöl’de fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi
Belediye başkanından öğrencilere kitap desteği devam ediyor
YEREL HABERLER Belediye başkanından öğrencilere kitap desteği devam ...
Karlıova'da havaya atılan kaynar su dondu
YEREL HABERLER Karlıova'da havaya atılan kaynar su dondu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.