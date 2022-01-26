Bingöl’de kar nedeniyle 71 köy yolu ulaşıma kapandı

Bingöl genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 71 köy yolu ulaşıma kapandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Bingöl’de kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışının yer yer 1 metreyi aştığı kentte, 71 köy yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı 11 ekip, 3 kamyon, 13 loder, 10 kepçe, 5 dozer, 19 greyder ve 2 kar savurma ile kapalı olan köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.
Kapalı olan köy yollarının merkez 16, Adaklı 13, Genç 24, Karlıova 8, Solhan 6 ve Yayladere ilçesinde 4 olduğu belirtilirken, yola çıkacak sürücülerin tedbirli olması gerektiği bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.